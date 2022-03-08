Устроившего стрельбу бывшего чемпиона UFC отказались выпускать под залог

Американского бойца смешанного стиля (MMA) Кейна Веласкеса, обвиняемого в покушении на убийство, отказались выпускать под залог. Об этом сообщает MMA Junkie.

Судебное заседание прошло в понедельник, 7 марта. 39-летнему Веласкесу отказано в освобождении под залог, он продолжит содержатся в тюрьме округа Санта-Клара в Калифорнии. Американец вновь предстанет перед судом 12 апреля.

Веласкес, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), обвиняется в покушении на убийство. Он устроил стрельбу, в результате чего один человек получил ранение. Как стало известно уже после ареста Веласкеса, бывший чемпион UFC напал на 43-летнего Гарри Гуларта, который подозревается в растлении члена семьи бойца. Веласкес протаранил автомобиль Гуларта, после чего открыл огонь, ранив его отчима.

Веласкес становился чемпионом UFC в тяжелом весе. На его счету 14 побед при трех поражениях в MMA. После ухода из MMA он пробовал себя в профессиональном рестлинге.