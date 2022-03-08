Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Постпред России при ООН назвал «зверьми» военных Украины в Донбассе

Постпред Небензя назвал «зверьми» украинских военных, восемь лет обстреливающих Донбасс

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал «зверьми» украинских военных и представителей националистических батальонов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он прокомментировал заявление украинского коллеги Сергея Кислицы, рассказавшего, что буква Z, которая нанесена на российскую технику на Украине, ассоциируется у него со словом «звери». «У нас свое мнение о том, кто является зверьми. В частности — это те представители вооруженных сил Украины и национальных батальонов, которые на протяжении 8 лет утюжили мирное население Донбасса. Обстрелы Луганска, Донецка продолжаются и сейчас», — сказал дипломат.

Ранее Минобороны России объяснило, что латинская буква Z на военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил «Ленте.ру», что знак, скорее всего, имеет тактическую функцию и не нужен для распознавания техники в бою.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин предложил ввести выплаты на детей от 8 до 16 лет
Специалист назвала «профессии будущего» в России
Россияне вспомнили обвал валюты в «черный вторник» в 90-х
Подарки к 8 марта в России стали более тяжелыми
Estee Lauder закроет все магазины в России
Россиянина оштрафовали за дискредитацию действий российских войск
Постпред России при ООН назвал «зверьми» военных Украины в Донбассе
Овечкин поделился мнением о Ягре
Ubisoft приостановит продажи видеоигр в России
Япония заявила протест из-за внесения в список недружественных стран России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.