Постпред России при ООН назвал «зверьми» военных Украины в Донбассе

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал «зверьми» украинских военных и представителей националистических батальонов. Об этом сообщает РИА Новости.

Он прокомментировал заявление украинского коллеги Сергея Кислицы, рассказавшего, что буква Z, которая нанесена на российскую технику на Украине, ассоциируется у него со словом «звери». «У нас свое мнение о том, кто является зверьми. В частности — это те представители вооруженных сил Украины и национальных батальонов, которые на протяжении 8 лет утюжили мирное население Донбасса. Обстрелы Луганска, Донецка продолжаются и сейчас», — сказал дипломат.

Ранее Минобороны России объяснило, что латинская буква Z на военной технике, находящейся на специальной операции на Украине, означает «За победу», а литера V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил «Ленте.ру», что знак, скорее всего, имеет тактическую функцию и не нужен для распознавания техники в бою.