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Застрявшее в Южной Корее российское судно попросило о помощи

Председатель РПСМ Суханов заявил, что застрявшее в Южной Корее судно «Арго» просит помощи

Фото: Reuters

Моряки застрявшего в Южной Корее российского судна «Арго» просят о помощи в репатриации и выплате долгов по зарплате. Об этом заявил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов, передает РИА Новости.

По его словам, 15 членов экипажа не получают зарплату от 3 до 5 месяцев, сумма долга составляет около двух миллионов рублей.

«Есть проблемы со снабжением судна. Оно после ремонта стоит на рейде Пусана, вероятно, задержано. Ясности по ситуации нет, судовладелец экипажу не отвечает. Экипаж по сути брошен на рейде. Моряки просят оказать содействие в получении зарплаты и репатриации части экипажа», — сказал Суханов.

Профсоюз планирует связаться с Международной федерацией транспортных рабочих и с консульством РФ в Южной Корее, добавил Суханов.

Ранее сообщалось, что гигантское американское транспортное судно Liberty Passion с военной техникой плывет в греческий порт Александруполис. Судно стартовало из американского порта Чарльстон 5 марта. Ожидается, что вечером 19 марта оно прибудет в порт Александруполис на севере Греции.

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Марина Совина
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