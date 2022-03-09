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Названа цена спасения планеты

ETC: переход на безвредное для экологии топливо не сможет остановить глобальное потепление

Фото: Carlos Gil / AP

Переход на безвредное для экологии топливо не сможет остановить изменение климата без дополнительных мер. К такому выводу пришли ученые из международного аналитического центра Energy Transitions Commission (ETC) на основе нового исследования.

По мнению экспертов, для сдерживания глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия от температуры доиндустриальной эпохи необходимо не только перестать загрязнять атмосферу, но также удалить из нее часть углекислого газа. Это можно сделать с помощью технологий или увеличения количества деревьев. Ученые также назвали цену спасения планеты — согласно их оценке, на очищение атмосферы придется ежегодно выделять более 200 миллиардов долларов вплоть до 2050 года.

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Члены ETC предложили покрыть расходы с помощью штрафов за выбросы, отметив, что данная схема сработает при более жестком контроле системы денежных компенсаций за климатическую эмиссию. Кроме того, неправительственным компаниям не удастся сократить наносимый планете вред самостоятельно — для этого им потребуется финансовая поддержка государства. К настоящему моменту организациям удалось уменьшить глобальный объем выбросов на 0,1 процента.

Ранее в Британии начали брать плату за езду на загрязняющих атмосферу автомобилях. В начале марта мэр Лондона Садик Хан предложил расширить границы зоны ультранизких выбросов (Ulez) на весь город. За передвижение в ней на машинах, выбросы от которых превышают установленную норму, водители ежедневно платят 12,5 фунтов стерлингов.

Александра Качан
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