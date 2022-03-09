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Российский вирусолог рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на импортозамещение

Вирусолог Волчков заявил, что пандемия решила вопросы импортозамещения в сфере биотеха

Фото: Shutterstock

Пандемия COVID-19 повлияла на решение вопросов импортозамещения в сфере биотехнологий и позволила России обеспечить себя собственными оборудованием и реагентами. Об этом рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, его слова приводит «Газета.Ru».

«Пандемия нас естественным образом привела к импортозамещению. Так как COVID-19 пришел одновременно во все страны, специалисты были одинаково не готовы к этому», — заявил вирусолог.

В связи с этим в 2020 году стран, которые производят ключевые реагенты, а также оборудование, переориентировали поставки на собственные рынки. После этого России еще два года назад пришлось решать вопросы создания собственных реагентов, тестов и вакцин.

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По словам ученого, если бы Россия попала под санкции до пандемии, то положение страны оказалось бы затруднительное.

Ранее стало известно о подорожании импортных лекарств в России. Стоимость домашней аптечки из импортных препаратов в первые два дня марта в онлайн-маркетплейсе «Аптека.ру» увеличилась на 4,29 процента.

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Никита Абрамов
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Российский вирусолог рассказал о влиянии пандемии COVID-19 на импортозамещение
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