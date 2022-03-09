В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку на новостройки

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ предложили выдавать льготную ипотеку под 5 процентов на новостройки. Об этом в среду, 9 марта, пишут «Известия».

Инициатива предполагает запуск Центробанком (ЦБ) специальной программы, согласно которой регулятор должен будет принимать под залог ВИП банков. Речь идет о выданных кредитах на жилье, уже оформленное в собственность, ипотечные займы обслуживаются не менее двух лет, а просрочка по ним — меньше 0,15 процента. Под такой залог ЦБ будет выдавать займы банкам под не более 2 процентов, кредитным организациям позволят устанавливать наценку до 3 процентов. В ближайшее время члены комитета направят такую инициативу для обсуждения вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Средства ЦБ должны выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью «квадрата» не более цены, установленной Минстроем, пояснил глава думского комитета Сергей Пахомов. По его мнению, обеспечение спроса на новостройки позволит преодолеть большинство проблем в строительной отрасли и сделать доступной покупку жилья. «Если найдем способ, как сделать это без привлечения бюджетных средств, будет идеально», — полагает он. Он добавил, что сейчас комитет вместе с правительством рассматривает и прорабатывает все возможные варианты.

«Поддержка отрасли даст колоссальный мультипликативный эффект — налоги, развитие смежных отраслей экономики. Она позволит сохранить и создать миллионы рабочих мест», — заявил первый зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев объяснил, что пересмотр платежа по ранее выданной ипотеке после повышения ставки Центробанком зависит от конкретного договора по предоставлению кредита. Если в документе указано, что ставка зафиксирована и действует весь период, то сумма выплат останется без изменений, отметил специалист.

Российские банки обещали не поднимать ставки по уже выданных жилищным кредитам. Несмотря на повышение ключевой ставки Центральным банком до 20 процентов, условия оформленных договоров останутся прежними. Позже стало известно о планах поднять ставку по льготным программам с 7 до 12 процентов. Изменить условия также предложили для семейной и дальневосточной ипотеки.