Казахстанская авиакомпания приостановила рейсы в несколько российских городов

Казахстанская авиакомпания Air Astana временно приостановила полеты в ряд городов России

Казахстанская авиакомпания Air Astana по производственным причинам приостановила ряд рейсов в несколько российских городов. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что решение авиакомпании о приостановке полетов в Россию временное и связано с производственными причинами.

«В настоящее время продолжают выполняться рейсы по направлению из Aлматы и Нур-Султана в Москву», — говорится в сообщении.

При этом представители Air Astana добавили, что компания прилагает все усилия для скорейшего разрешения производственных вопросов. Планируется, что полеты в города России возобновятся в начале следующей недели.

Ранее стало известно о том, что 10 марта турецкая авиакомпания Turkish Airlines приостановит выполнение рейсов в аэропорты Стамбула и из них из-за неблагоприятных погодных условий в регионе.