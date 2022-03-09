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Конституционный суд России покинул Конференцию европейских конституционных судов

Конституционный суд России вышел из Конференции европейских конституционных судов

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Конституционный суд России (КС РФ) счел невозможным свое дальнейшее участие в Конференции европейских конституционных судов (КЕКС) и заявил о своем выходе из нее с 5 марта 2022 года. Об этом говорится на официальном сайте КС РФ.

В заявлении отмечается, что решение было принято после того, как 4 марта 2022 года председательствующий в КЕКС поднял вопрос о допустимости членства в КЕКС Конституционного суда России и ассоциированного членства Конституционного суда Белоруссии. Протоколы для голосования были направлены всем участникам Конференции.

Несколько судов-членов КЕКС предложили прекратить членство КС РФ в Конференции «с учетом того, что Конституционный суд России в решении от 19 марта 2014 года оправдал аннексию Крыма».

В свою очередь КС РФ заявил, что ускоренное вынесение вопроса о его членстве в КЕКС не согласуются с уставными целями и задачами Конференции. Это подтверждает, что КЕКС оказалась не способна дистанцироваться от политики и даже присоединилась к «предвзятой позиции ряда стран в отношении событий на Украине».

24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Мария Рубникович
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