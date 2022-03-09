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Литва заявила о необходимости усилить военную помощь Украине в сфере ПВО

Президент Литвы Науседа: Украина критически нуждается в военной помощи в сфере ПВО

Фото: Пресс-служба Минобороны России / РИА Новости

Киеву прежде всего необходимо оказать военную помощь в обеспечении средствами противовоздушной обороны (ПВО), заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет ТАСС со ссылкой на Delfi.lt.

По его словам, Украина критически нуждается в вооружении в этой сфере. Науседа напомнил, что Запад не собирается закрывать воздушное пространство над Украиной. «Стала критически необходимой другая помощь. Я говорю не только об истребителях, но и других средствах ПВО наземного базирования», — заявил Науседа и призвал усилить помощь Киеву.

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Литовский лидер добавил, что Россия имеет сильное преимущество в воздухе. По его словам, помощь в части ПВО оказывается и в будущем станет более эффективной.

Ранее премьер-министр республики Ингирида Шимоните призвала граждан Литвы терпимо относиться к русским и русскоязычным беженцам, соотечественникам, несмотря на кризис, сложившийся вокруг Украины. 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине.

Марина Совина
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