Литва заявила о необходимости усилить военную помощь Украине в сфере ПВО

Президент Литвы Науседа: Украина критически нуждается в военной помощи в сфере ПВО

Киеву прежде всего необходимо оказать военную помощь в обеспечении средствами противовоздушной обороны (ПВО), заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет ТАСС со ссылкой на Delfi.lt.

По его словам, Украина критически нуждается в вооружении в этой сфере. Науседа напомнил, что Запад не собирается закрывать воздушное пространство над Украиной. «Стала критически необходимой другая помощь. Я говорю не только об истребителях, но и других средствах ПВО наземного базирования», — заявил Науседа и призвал усилить помощь Киеву.

Литовский лидер добавил, что Россия имеет сильное преимущество в воздухе. По его словам, помощь в части ПВО оказывается и в будущем станет более эффективной.

Ранее премьер-министр республики Ингирида Шимоните призвала граждан Литвы терпимо относиться к русским и русскоязычным беженцам, соотечественникам, несмотря на кризис, сложившийся вокруг Украины. 24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине.