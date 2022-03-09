Премьер-министр Литвы призвала избегать русофобии

Премьер Литвы Шимоните призвала граждан терпимо относиться к русским и русскоязычным

Гражданам Литвы стоит терпимо относиться к русским и русскоязычным беженцам и соотечественникам, несмотря на кризис, сложившийся вокруг Украины. К этому призвала премьер-министр республики Ингирида Шимоните, сообщает ТАСС.

По словам политика, литовцы должны оставаться людьми, которых нельзя упрекнуть в ксенофобии, а их детей — в негативных установках при общении со сверстниками. «Литва со времен князя Гедиминаса (XIV век — прим. «Ленты.ру») была открытой для всех страной», — указала Шимоните.

Она напомнила, что за последние несколько лет в стране нашли убежище многие российские и белорусские оппозиционеры, а также представители гражданского общества. «Часто они говорят на русском языке. Его мы будем слышать чаще, так как на русском разговаривают многие бегущие в Литву граждане Украины», — заверила премьер.

Ранее власти Литвы заявили, что попросят Международный уголовный суд (МУС) начать расследование в отношении России и Белоруссии в связи с военной операцией на Украине. Страна также разрешила своим добровольцам воевать на стороне ВСУ.