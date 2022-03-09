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Россияне принялись продавать еду из «Макдоналдса» за десятки тысяч рублей

Покупателям Avito предложили купить еду из «Макдоналдса» после новостей о его закрытии

Фото: Shutterstock

Продавцы принялись реализовывать продукцию сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» после новостей о его закрытии на территории России из-за спецоперации на Украине. Объявления появились на портале Avito.

Известно, что россияне начали предлагать к покупке за десятки тысяч рублей еду, напитки и упаковку, приобретенные в заведении в последние дни перед прекращением его работы. Так, например, москвич разместил объявление, в котором решил продать заказ из ресторана за 20 тысяч рублей. В него вошли несколько видов бургеров, наггетсы, картофель фри и четыре соуса.

В то же время другой пользователь Avito запросил за стакан, картонную коробку из-под картофеля и подстаканник из «Макдоналдса» тысячу рублей. Кроме того, покупатели из Москвы могут приобрести Биг Тейсти и Шримп Ролл из ресторана за 45 тысяч рублей.

На данный момент точная дата закрытия «Макдоналдса» в России неизвестна. Помимо этого, сейчас нет информации о том, откроется ли он вновь на территории страны. Согласно заявлению руководства ресторанов быстрого питания, 62 тысячи сотрудников сети продолжат получать зарплату в период приостановки всех операций корпорации на рынке. «В то же время наши ценности не позволяют нам игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине», — заявил гендиректор компании Крис Кемпчински.

Ранее в марте о приостановке продаж для российских покупателей также объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

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Майя Пономаренко
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