Навальный обжаловал запрет колонии на пронос его адвокатами телефонов и ноутбука

Петушинский районный суд Владимирской области назначил на 22 марта рассмотрение иска Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) к администрации исправительной колонии (ИК) №2 в городе Покров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы суда.

Подсудимый обжаловал запрет на пронос его адвокатами гаджетов: телефонов, ноутбуков и диктофонов на судебное заседание Лефортовского суда Москвы, который на территории ИК рассматривает его уголовное дело. Он просит признать незаконными действия должностных лиц администрации.

С середины марта 2021 года Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше» в покровской колонии.

В феврале 2022 года Лефортовский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении Навального по четырем эпизодам мошенничества и по двум эпизодам неуважения к суду.

Как считает следствие, он похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, собиравшиеся для ФБК. Неуважение к суду ему вменяется из-за оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей приговор по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.