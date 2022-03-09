Девушка 22 года питалась одними наггетсами и чипсами из-за страха перед овощами

Девушка начала питаться одними чипсами после того, как ее в три года заставили съесть пюре

Жительница английского города Кембридж, графство Кембриджшир, 22 года питалась одними наггетсами и чипсами из-за страха перед овощами и фруктами, который возник у нее в возрасте трех лет. Об этом сообщает Metro.

25-летняя Саммер Монро рассказала, что страдает расстройством избирательного питания. По ее словам, форма расстройства настолько серьезная, что однажды она даже отказалась съесть горошину за тысячу фунтов стерлингов (176 тысяч рублей). Британка считает, что впервые ее особое отношение к еде проявилось, когда ее в три года заставили съесть картофельное пюре. Этот эпизод настолько сильно повлиял на Монро, что она начала панически бояться фруктов и овощей.

Девушка дважды проходила курс психотерапии и гипнотерапии, чтобы избавиться от фобии, но это не помогло. После всех попыток что-то изменить Монро по-прежнему ест только чипсы и куриные наггетсы определенной фирмы. «Я просто не могу представить, как я буду меняться. Мне нравится запах еды, но если я пытаюсь ее съесть, мне становится физически плохо. Это оказывает на меня сильное давление. Мое сердце говорит мне, что я хочу это съесть, но мой мозг говорит "нет"», — объяснила британка.

Монро призналась, что каждый день пропускает завтрак, на обед съедает пакет чипсов, а на ужин шесть-восемь наггетсов и больше ничего. Она добавила, что такой режим питания не влияет на ее физическое здоровье, но отражается на эмоциональном состоянии.

Ранее сообщалось, что житель английского города Дарлингтон, графство Дарем, 18-летний Дэвид питался одними полуфабрикатами из-за страха перед едой и оказался под угрозой смерти от инфаркта. Молодой человек признался, что боится необычной текстуры еды, что заставило его отказаться от многих продуктов.