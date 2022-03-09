В Грузии назвали число прибывших в республику россиян

В МВД Грузии назвали число россиян, прибывших в республику с начала специальной операции России на Украине. Об этом сообщил глава ведомства Вахтанг Гомелаури, передает ТАСС.

Он заявил, что с 24 февраля по 8 февраля, за 13 дней, Грузию посетили чуть более 20 тысяч россиян. При этом Гомелаури отметил, что за аналогичный период в 2019 году в республику прибыли свыше 40 тысяч российских граждан.

Глава МВД также подчеркнул, что большинство прибывших в Грузию россиян — это жители северокавказских регионов, которые отдыхали в Турции и не смогли напрямую вернуться на родину из-за приостановленного авиасообщения. Министр добавил, что на данный момент из 20 тысяч прибывших граждан России в Грузии находятся около трех тысяч человек.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила об ажиотажном спросе на авиабилеты за рубеж с вылетом в ближайшие дни. По словам экспертов, это связано с опасениями о возможном закрытии границ на въезд и выезд из страны.

Позднее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили опроверг информацию о массовом наплыве в республику граждан России. По его мнению, подобные сообщения является частью «дискредитационной кампании» против власти.