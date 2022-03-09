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Стало известно о сроке возвращения тепла в Москву

Синоптик Леус допустил потепление в Москве к 12 марта

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Тепло вернется в столичный регион к 12 марта, а 10 марта стоит ждать повышенное атмосферное давление. Об этом «Ленте.ру» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик заявил, что март по своей минимальной температуре стал более холодным, чем прошедший февраль. «Уже сегодня температура в Москве опустилась до минус 11 градусов. В феврале у нас таких низких температур не было. Такой вот погодный курьез», — отметил Леус.

Ночи с 9 на 10 и с 10 на 11 марта в столичном регионе будут очень холодными, рассказал он. «В Москве около минус 15 градусов, а по области местами, на севере и на востоке, температура будет доходить до минус 20», — уточнил ведущий специалист «Фобоса».

Днем 10 марта будет до минус трех-пяти градусов, а в пятницу, 11 числа, около ноля, сообщил он. Синоптик отметил, что 9, 10 и 11 марта погоду будет формировать обширный антициклон. Это означает полное отсутствие осадков, слабый ветер и высокое атмосферное давление, поделился он. «В четверг, 10 марта, атмосферное давление выйдет на свой пик и станет 763 миллиметра ртутного столба. Это на 15-17 единиц выше положенного. Потом оно постепенно начнет падать», — заключил он.

Согласно прогнозу ведущего сотрудника «Фобоса», в субботу, 12 марта, начнется потепление. «Ожидаются теплый атмосферный фронт, облака, небольшие осадки и дневные температуры чуть выше ноля. А в воскресенье будет еще теплее», — заключил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о возвращении зимней погоды в ряде российских регионов. Похолодание сначала ожидается в Сибири, на Урале и северо-востоке Европейской части России, к четвергу, 10 марта, морозы доберутся до Москвы и Санкт-Петербурга, затем похолодает в Приволжском федеральном округе. Температурная аномалия будет составлять от 7 до 12 градусов ниже нормы.

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Виктория Немис
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