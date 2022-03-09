Мастер показала способ нарастить сломанный ноготь с помощью чайного пакетика

Мастер салона красоты показала необычный способ восстановить сломанный ноготь и удивила пользователей сети. Соответствующий пост появился на ее странице в TikTok.

Блогерша Мария опубликовала видео, в котором показала подписчикам, как она наращивает ноготь в домашних условиях с помощью подручных средств. На размещенных кадрах женщина отрезает от чайного пакетика небольшой треугольник, затем приклеивает его на сломанную ногтевую пластину, и через несколько секунд повторяет свои действия.

По словам девушки, после того, как клей засохнет, необходимо накрасить ногти любым лаком. Мария пояснила, что в данном случае чайный пакетик используется в качестве полимера, которыми обычно наращивают длину ногтей.

Публикация мастера стала вирусной и набрала более двух миллионов просмотров. Зрители поблагодарили ее за предложенный лайфхак в комментариях под роликом. «Как интересно, никогда бы не додумалась», «Ты гений», «Вау, спасибо!», «Ты просто супер, спасибо тебе за совет», «Необычный способ, благодарю», — высказывались юзеры.

В январе эксперт раскрыла связь между маникюром и характером человека. Владелица лондонского салона красоты Secret Spa Эмили Эдвард-Перкс подчеркнула, что французский маникюр предпочитают, как правило, перфекционисты или люди, которые занимают высокие должности на работе. Экстраверты, в свою очередь, любят наносить на ногти яркие принты и узоры.