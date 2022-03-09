Центробанк принял новое решение о торгах на Мосбирже

Центробанк России решил 10 марта не проводить торги на Мосбирже

Центробанк России решил не возобновлять 10 марта торги на Московской бирже в секции фондового рынка, об этом сообщил регулятор.

Центробанк принял новое решение. Исключениями могут быть режим «Выкуп: Адресные заявки» с «расчетами в рублях; секции срочного рынка, но без инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары)». Кроме того, решение Банка России не касается товарной секции (драгоценные металлы), зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секции рынка СПФИ.

Ранее экономист Павел Самиев заявил, что торги на бирже в России могут быть возобновлены в течение двух-трех недель. Внутриэкономическое состояние, по словам эксперта, является беспрецедентным ввиду тяжелых санкций, а также ряда регулятивных мер.

Санкции были введены из-за специальной операции России на Украине, которая началась 24 февраля.