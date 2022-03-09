Экономист назвал перспективную для россиян валюту

Юань — сильно регулируемая и имеющая перспективы в России национальная валюта Китая, заявил «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его мнению, работа с этой валютой представляется стратегически правильной, учитывая текущую ситуацию с долларом и евро.

Инвестиции в юани стоит рассматривать, учитывая то, как развиваются отношения России с США и Китаем, считает экономист. Следует учитывать и тот факт, что российские банки прорабатывают возможность выпуска совместных карт российской платежной системы «Мир» и китайской UnionPay, отметил он.

«Всегда все зависит от психотипа клиента. Вы можете объяснять клиенту все что угодно, но все равно в конечном итоге решение принимает он в зависимости от эмоционального состояния, интеллектуального развития, осведомленности в экономической ситуации и, в принципе, от психотипа. Кто-то более авантюристичный преследует получение дополнительной прибыли, но с риском, кому-то, наоборот, нужна спокойная жизнь», — поделился Беляев, отметив, что юань подходит как раз не для авантюристов, а для прагматиков.

Ранее экономист Григорий Сосновский посоветовал россиянам обратить внимание на юани. При этом уточнил, что с обналичиванием китайской валюты могут возникнуть определенные трудности. По его словам, если нет задачи наличного хранения валюты, то на данный момент юань более ликвиден, чем доллар и евро.