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Названа цель нового порядка оборота валюты в России

Экономист Кульбака: ограничения на операции с валютой нужны для поддержки бюджета России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Решение ЦБ России на ближайшие полгода ограничить выдачу средств с валютных счетов и вкладов до десяти тысяч долларов объясняется тем, что власти стараются сохранить средства для государственных целей, считает кандидат экономических наук Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что ключевой источник валюты сейчас — вклады граждан.

Основная цель введения нового порядка оборота валюты в России — сохранение ее в стране для дальнейшего использования на нужды государственного бюджета, предположил Николай Кульбака.

«Это должно поддержать бюджет при условии, что валюту можно будет каким-то образом использовать. Государство использует валюту на бюджетные расходы — это и социалка, и оборонный комплекс, и госслужащие», — объяснил экономист.

В стране явно не хватает валюты, задача — сберечь ее для государственных целей

Николай КульбакаКандидат экономических наук

Регулятор с 9 марта по 9 сентября разрешил россиянам снимать со счетов не более десяти тысяч долларов. Эта мера затронет пять-десять процентов населения, которые располагают такими суммами. Новый порядок повлечет за собой временную приостановку продажи валюты, утверждает Николай Кульбака.

«Государству нужна валюта, чтобы продолжать свою деятельность, а источник этой валюты сейчас — это счета людей», — считает экономист.

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Российский регулятор с 9 марта на полгода ограничил снятие более десяти тысяч долларов со счетов для россиян. Все, что выше этой суммы, граждане могут получить в рублях по рыночному курсу на день снятия средств. При этом в ЦБ уточнили, что валюта будет выдаваться только в долларах США вне зависимости от валюты счета. В таком случае произойдет конвертация.

Банк России отметил, что все сбережения россиян будут учтены и сохранены в той валюте, в которой был открыт счет или вклад, условия меняться не будут.

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Мария Сметанина
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