Вирусолог назвал сроки снятия всех ограничений из-за COVID-19 в России

Вирусолог Чумаков: в течение месяца в России могут снять все ограничения из-за COVID-19

Все ограничения, введенные ранее в России из-за распространения коронавируса, могут быть сняты в течение месяца. Такие сроки отмены ограничительных мер назвал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор, вирусолог Петр Чумаков, сообщает Ura.ru.

«Конкретно невозможно сказать, потому что это решение властей. Но, судя по заявлениям мэра Москвы Сергея Собянина, который говорил, что скоро отменяться все будет, я думаю, что снятие ограничений возможно в любой момент», — сказал Чумаков.

Он добавил, что в настоящее время имеются все основания для отмены действующих ограничений против распространения коронавируса.

Ранее иммунолог Николай Крючков допустил вероятность новой волны коронавируса в России. Он отметил, что сейчас в стране наблюдается спад заболеваемости COVID-19, и напомнил о ключевых месяцах по эпидемиологической ситуации — о марте и апреле.