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Момент взрыва резервуара с битумом на российском предприятии сняли на видео

В сети появилось видео момента взрыва резервуара с битумом на предприятии в Пензе

Момент взрыва резервуара для хранения битума на предприятии в Пензе, в результате которого погибли три человека, сняли на видео. Его публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что после прорыва в нижней части резервуара битум выливается на территорию предприятия. Жидкость оказывается на грузовиках и прилегающих территориях.

Источник ТАСС в экстренных службах утверждает, что взрыв мог произойти из-за нарушения технологического процесса при перекачке битума. Также в качестве предварительной причины ЧП рассматривается нарушение техники безопасности.

По словам очевидца, перед взрывом чувствовался сильный запах. Он добавил, что в настоящий момент место ЧП оцеплено, автомобили ДПС перекрыли подъезд к ТЭЦ.

Об аварии на российском предприятии стало известно в среду, 9 марта. Погибли три человека, пострадали еще семеро — их доставили в больницу, сообщила прокуратура Пензенской области. В региональном Минздраве заявили, что пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Анастасия Шейкина
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