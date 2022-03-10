Шольц заявил о готовности обсуждать ситуацию на Украине с Путиным

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что готов обсуждать ситуацию на Украине с президентом РФ Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов и дальше обсуждать пути урегулирования ситуации на Украине с президентом России Владимиром Путиным. Его цитирует ТАСС.

«Я активно обсуждаю [ситуацию] с другими — постоянно с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, но и, конечно, с российским президентом, в том числе с моим французским коллегой [Эммануэлем Макроном]. Это очень важно», — подчеркнул он.

Путин, Макрон и Шольц созванивались 10 марта и обсуждали возможности решения кризиса вокруг Украины. Российский лидер рассказал Шольцу о создании гуманитарных коридоров и рассказал, что украинская сторона якобы пытается воспрепятствовать безопасной эвакуации людей. И Шольц, и Макрон настаивали, что решение кризиса должно последовать через переговоры Украины и России.

При этом, комментируя возможность встречи Путина и Зеленского, министр иностранных дел России Сергей Лавров настоял: она не должна стать «встречей ради встречи».