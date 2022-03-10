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69-я параллель

В России издали альбом этномузыки северных народов

В России издали альбом этнической электронной музыки «Добро пожаловать в Арктику»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Альбом этнической электронной музыки «Добро пожаловать в Арктику» на основе фольклорных песен народов, которые живут на севере, издали в России. Об этом сообщается на сайте проектного офиса развитии Арктики.

Альбом создан на основе музыкального сопровождения фестивалей «Добро пожаловать в Арктику!», которые проходили в городах России в 2018 и 2019 годах.

«Мы продвигались вместе с музыкой с запада на восток, изучая культуру, традиции, историю и территорию бескрайней снежной земли. Чтобы выбрать композиции, которые вошли в альбом, мы отслушали более 100 часов материала», — рассказал продюсер Роман Лалетин.

Он добавил, что музыкальный проект не удалось осуществить во время пандемии. В работе над альбомом принимали участие певица Юлияна Кривошапкина, гармонист Роман Головченко и звукорежиссер Алексей «Мапа» Иванов. При создании альбома использовали песни Александра Кокорина, Марии Бельды, Галины Лехановой и ансамбля «Поветерь».

Ранее на Ямале на звуковой рекордер записали три первые этнические песни коренных народов региона. Музыку записывали в селе Яр-Сале и в городе Салехард.

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Анастасия Шейкина
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