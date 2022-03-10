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Вора в законе Артура Молодого посадили на 10 лет за статус и нападение на охрану

Суд в Твери приговорил к 10 годам вора в законе Атабекяна, известного как Артур Молодой

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Тверской областной суд приговорил к десяти годам лишения свободы 29-летнего жителя Ростова-на-Дону, имеющего статус вора в законе. Его посадили за занятие высшего положения в преступной иерархии и нападение на охрану. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фигурант дела Артур Атабекян известен в криминальном мире как Артур Молодой, или Артур Ростовский, уточняет «МК».

Осужденный также признан виновным по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Суд установил, что фигурант дела с декабря 2016 года занимал высшее положение в преступной иерархии, являясь вором в законе, пропагандировал воровские идеи. Подкрепляя свой статус, он в местах лишения свободы 789 раз нарушал правила внутреннего распорядка колонии, за что водворялся в карцер и штрафной изолятор.

Во время этапирования из ИК-6 в Тверской области он применил насилие в отношении двух сотрудников спецучреждения.

Летом 2021 года на суде Артур Молодой отказался признать себя вором в законе. «Не вор в законе и руки ни на кого не поднимал», — заявил он на заседании.

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Любовь Ширижик
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