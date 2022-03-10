Украинские военные повредили железную дорогу в ДНР

В ДНР сообщили о повреждении ВСУ железной дороги между Донецком и Рутченково

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) была повреждена железная дорога на участке между Донецком и станцией Рутченково. Об этом в своем Telegram-канале сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

В ведомстве заявили, что украинские военные повредили восемь метров железнодорожного полотна на участке Донецк — Рутченково, и добавили, что в настоящее время движение поездов перекрыто.

В штабе теробороны ДНР уточнили, что ремонтно-восстановительные работы начнутся в пятницу, 11 марта.

9 марта представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подсчитало потери среди гражданских лиц с 17 февраля. Отмечается, что за 21 день в ДНР погибли 26 мирных жителей, также были повреждены 775 жилых домов и 263 объекта гражданской инфраструктуры.