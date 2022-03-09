В ДНР подсчитали потери среди мирного населения с 17 февраля

СЦКК сообщил, что в ДНР за 21 день погибли 26 мирных жителей, произошло 944 обстрела

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) подсчитало потери среди мирного населения в период с 17 февраля. Отмечается, что за 21 погибли 26 мирных жителей, произошло более 940 обстрелов со стороны украинских силовиков, передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал центра.

«Погибли 26 мирных жителей. Ранения различной степени тяжести получили 148 мирных жителей, в том числе девять детей, за текущие сутки ранен один человек с освобожденной ранее Народной милицией ДНР территории», — указали в СЦКК.

За период с 17 февраля по 9 марта было зафиксировано 944 факта ведения огня, в 792 случаях использовалось тяжелое вооружение. Всего было выпущено 11 897 боеприпасов различного калибра, включая 13 ракет тактических комплексов «Точка-У» и ракеты систем залпового огня «Град».

В СЦКК указали, что за 21 день в ДНР было повреждено 775 жилых домов, 263 объекта гражданской инфраструктуры, среди которых 14 медучреждений, 22 образовательных учреждения, объекты электро-, водо- и газоснабжения, транспортные средства.

9 марта сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из артиллерии и минометов сразу несколько населенных пунктов, находящихся под контролем ДНР. Атаке подверглись окраины Донецка, Горловка, Александровка, Луганское, Гольмовский и Озеряновка. При обстреле украинские военные применяли 120-милиметровые минометы, крупнокалиберную артиллерию, а также гранатометы и стрелковое оружие.

