Российский дипломат рассказал об одной из причин спецоперации на Украине

Гаврилов: угроза создания Украиной ядерной бомбы стала мотивом к спецоперации России

Угроза создания Киевом грязной ядерной бомбы стала одним из мотивов к началу российской спецоперации на Украине, заявил глава российской делегации на Венских переговорах по военной безопасности и вооружениям Константин Гаврилов. Его слова приводит ТАСС.

«Один из мотивов, которые подвигли Российскую Федерацию приступить к спецоперации, — это опасность создания "грязной" атомной бомбы. Не только грязной, технологии у них, как говорят наши руководители, были, есть, вопрос только был во времени», — рассказал дипломат о причине решительных действий российских войск.

Также Гаврилов отметил, что российское руководство намерено продолжать равноправный аргументированный диалог со странами Запада. «Их [доказательства] надо предъявлять, ведь мы показываем слайды, которые распространяем, делаем наши выступления, они расходятся. Своего рода на официальном уровне распространение документов, с которыми не поспоришь, или доказывай обратное. Это их бесит, что доказать ничего они не могут», — резюмировал глава делегации.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ходе российской спецоперации на Украине существуют риски организации украинскими националистами ядерных провокаций.

В начале марта источник в российском правительстве сообщил о негласном распоряжении бывшего президента Украины Петра Порошенко начать работы по созданию украинского ядерного оружия. По данным СМИ, Украина вплотную подошла к созданию «грязной бомбы» — оружия с радиоактивными компонентами.