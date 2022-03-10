В отношении нанесшего на форму букву Z российского гимнаста открыли дело

Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное дело в отношении россиянина Ивана Куляка

В отношении российского гимнаста Ивана Куляка открыли дисциплинарное дело. Об этом сообщил РИА Новости глава Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

«Международная федерация передала дело Куляка в Независимый Фонд гимнастической этики (FIG), в ее дисциплинарную комиссию, где открыли дело. Вряд ли они будут затягивать процесс рассмотрения этого дела», — рассказал Титов. Он отметил, что точных дат вынесения решения и сроков рассмотрения нет.

6 марта Куляк нанес на форму букву Z перед церемонией награждения на этапе Кубка мира в Катаре. С этим символом на груди спортсмен получил бронзовую медаль, завоеванную в упражнениях на параллельных брусьях.

4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от международных турниров. Решение вступило в силу 7 марта, поэтому россияне приняли участие в этапе Кубка мира в Катаре в качестве нейтральных атлетов.