Найдены новые доказательства существования воды и ветра на Марсе

Марсоход Zhurong обнаружил новые следы воды и ветра на Марсе в районе равнины Утопии

Команда международных ученых из Китая, Канады и Германии с помощью марсохода Zhurong нашла новые доказательства существования воды и ветра на Марсе. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Zhurong прибыл на Марс еще в мае 2021 года. С того времени он успел проехать 450 метров в районе равнины Утопии в северном полушарии планеты за 60 марсианских дней. Специалисты предполагают, что это место раньше было заполнено водой.

Данные с камер марсохода показали, что часть равнины, по которой ездил марсоход, довольно ровная и с небольшим количеством камней. Анализ почты с этой местности выявил те же показатели, что и в других частях планеты. Вместе с тем на полученных кадрах были обнаружены небольшие выточенные линии на камнях, которые предположительно образовались от воздействия ветра. В некоторых породах ученые также обнаружили следы водной эрозии.

На кадрах с орбитального корабля специалисты заметили рябь на поверхности Марса, которая напоминала песчаные дюны на Земле. По всей видимости, они образовались благодаря ветру. Исследователи считают, что, вероятнее всего, его больше не существует на этой планете.

В феврале 2022 году сотрудники государственной корпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства (ЕКА) опубликовали новый снимок Марса с частью равнины Аргир и кратером Гука.