Фотография «Макдоналдса» озадачила пользователей сети

Пользователей Reddit удивила фотография «Макдоналдса» с необычным логотипом

Пользователь Reddit опубликовал фотографию ресторана быстрого питания «Макдональдс», сделанную в США. Необычный логотип, установленный рядом с заведением, озадачил многих комментаторов поста.

На снимке был запечатлен знак у въезда в «Макдональдс», выглядящий как половина известного логотипа компании. «У этого "Макдоналдса" только одна арка», — подписал автор поста.

В комментариях к публикации многие пользователи признались, что их крайне удивило изображение. Однако некоторые юзеры объяснили, что логотип, состоящий из одной арки, появился раньше привычного логотипа в виде буквы «М». «Значок с одной аркой появился раньше. Сегодня некоторые рестораны возвращаются к корням», — написал fasteddieg. Другой пользователь добавил, что такой логотип используют семь ресторанов в США. Некоторые также обратили внимание на то, что знак выглядит похожим на буквы «Н», и в шутку предположили, что ресторан называется «Накдоналдс».

Ранее гендиректор «Макдоналдса» Крис Кемпчински объявил о том, что компания намерена временно закрыть все 850 ресторанов в России. Они приостановят работу 14 марта. При этом уточнялось, что 62 тысячи сотрудников компании в период временного закрытия будут получать зарплату. По подсчетам компании, приостановка работы в России будет стоить ей около 50 миллионов долларов ежемесячно.

«Макдоналдс» вошел в число 300 международных компаний, которые временно прекратили работу в России или ушли с российского рынка на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой 24 февраля объявил президент страны Владимир Путин.