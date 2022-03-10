Минобороны назвало число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины

Минобороны заявило об уничтожении 2911 объектов военной инфраструктуры Украины

С начала специальной операции было уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины. Такое число назвал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он пояснил, что за время спецоперации удалось уничтожить 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО.

Кроме того, российская армия уничтожила 86 радиолокационных постов, 986 танков, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц военной автотехники, подтвердил Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

