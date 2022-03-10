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Минобороны назвало число уничтоженных объектов военной инфраструктуры Украины

Минобороны заявило об уничтожении 2911 объектов военной инфраструктуры Украины

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С начала специальной операции было уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры Украины. Такое число назвал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он пояснил, что за время спецоперации удалось уничтожить 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО.

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Кроме того, российская армия уничтожила 86 радиолокационных постов, 986 танков, 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц военной автотехники, подтвердил Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Анна Щербакова
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