Бросившая сумку с младенцем на автостоянке в Москве объяснила свой поступок

Гражданка Азербайджана рассказала, что бросила младенца в Москве из-за безденежья

38-летняя гражданка Азербайджана, оставившая сумку с новорожденным сыном на автостоянке в Москве, объяснила свой поступок. Ее слова цитирует KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям издания, она несколько лет жила вместе с мужчиной на съемной квартире в Москве, при этом официально отношения пара не регистрировала. В январе они расстались, так как ее сожитель стал много выпивать. В этот момент женщина уже была на седьмом месяце беременности. В начале марта она приехала в гости к родным в Санкт-Петербург, где у нее раньше времени начались роды. После этого ее отвезли в больницу и сделали кесарево сечение. По возвращении в столицу женщина решила избавиться от малыша, так как поняла, что не сможет его прокормить из-за отсутствия работы и безденежья. Также на допросе задержанная рассказала, что у нее уже есть 14-летний сын.

Ранее сообщалось, что утром 9 марта возле одного из домов на улице Перерва на юго-востоке Москвы прохожий обнаружил младенца. Мальчика госпитализировали и оказали медицинскую помощь. При этом на руке новорожденного была бирка с указанием роста, веса, даты рождения и установочными данными бросившей его матери.

В отношении нее возбудили дело по статье 106 («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка») УК РФ. 10 марта женщину задержала полиция.