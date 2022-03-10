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Лавров заявил о готовности России обсуждать гарантии безопасности Украины

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия выступает против милитаризации Украины

Фото: Globallookpress.com

Россия выступает против милитаризации Украины и тенденций к построению на украинской территории неонацистского государства. Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским и турецким коллегами Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция доступна на YouTube-канале ТАСС.

«Мы не хотим милитаризации Украины в НАТО или без НАТО, потому что можно и без всякой НАТО поставить туда американские системы, которые будут держать под прицелом нашу территорию», — указал министр.

Лавров отметил, что Россия хочет видеть Украину нейтральной. Однако он подчеркнул, что, настаивая на нерасширении НАТО, российская сторона не отказывает украинскому народу в безопасности. «Мы готовы обсуждать гарантии безопасности украинского государства вместе с гарантиями безопасности европейских стран и, конечно же, безопасности России», — заключил дипломат.

Ранее глава российского МИД заявил, что последние заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что в Киеве начали понимать подход России. По словам министра, украинский лидер приходит к пониманию, что Москва не хочет отказывать украинскому народу в безопасности.

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Виктория Кондратьева
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