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США отвергли ведение переговоров с Венесуэлой по нефти

Представитель Белого дома Псаки заявила, что США не обсуждают импорт нефти из Венесуэлы
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Ron Sachs / Consolidated News Photos / Global Look Press

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки отвергла ведение переговоров между США и Венесуэлой по вопросам закупок ее нефти. Ее слова передает РИА Новости.

На данный момент никакого «активного обсуждения» импорта нефти из Венесуэлы не ведется, несмотря на то что эта страна является очень крупным производителем этого сырья, пояснила Псаки. Она подчеркнула, что это касается «текущего момента».

Президент США Джо Байден запретил импорт российской нефти в США 9 марта. Американцы начали работать над поиском новых источников поставок, чтобы компенсировать сбои в экспорте нефти и газа. В результате официальные лица США встретились с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе для первых двусторонних переговоров за многие годы.

По информации источников Reuters, власти США предложили Венесуэле заместить поставки российской нефти взамен на ослабление американских санкций, не позволяющих Каракасу продавать сырье. Венесуэла находится под нефтяными санкциями США с 2019 года.

Марина Совина
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