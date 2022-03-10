Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Представлен первый трейлер «Оби-Вана Кеноби» с Юэном Макгрегором

Disney показал первый трейлер сериала «Оби-Вана Кеноби» из киновселенной «Звездных войн»

Стриминговый сервис Disney+ представил первый трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» по киновселенной «Звездных войн». Ролик был опубликован на принадлежащем кинокомпании YouTube-канале Star Wars.

Сюжет шоу развернется через десять лет после событий картины «Месть ситхов» и перехода Энакина Скайуокера на Темную сторону Силы. Главную роль исполнил британский актер Юэн Макгрегор. Дарта Вейдера сыграет Хейден Кристенсен. В проекте также приняли участие Джоэл Эдгертон, Кумэйл Нанджиани и ОʼШи Джексон младший.

«Оби-Ван Кеноби» выйдет на стриминге Disney+ 25 мая 2022 года.

Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Минобороны рассекретит документы о биолабораториях на Украине
За невыполнение закона «о приземлении» предложили ввести оборотные штрафы
Раскрыты характеристики дешевого ноутбука Apple
Мария Шукшина высказалась о будущем России
Назван срок прекращения членства России в Совете Европы
В отношении нанесшего на форму букву Z российского гимнаста открыли дело
В Совфеде заявили о нарушении Советом Европы устава из-за давления на Россию
Shiseido приостановит поставку продукции в Россию
Бастрыкин велел разобраться с делом защищавшего жену россиянина
Сомнолог назвала пять правил для бодрящего дневного сна
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.