Представлен первый трейлер «Оби-Вана Кеноби» с Юэном Макгрегором

Disney показал первый трейлер сериала «Оби-Вана Кеноби» из киновселенной «Звездных войн»

Стриминговый сервис Disney+ представил первый трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» по киновселенной «Звездных войн». Ролик был опубликован на принадлежащем кинокомпании YouTube-канале Star Wars.

Сюжет шоу развернется через десять лет после событий картины «Месть ситхов» и перехода Энакина Скайуокера на Темную сторону Силы. Главную роль исполнил британский актер Юэн Макгрегор. Дарта Вейдера сыграет Хейден Кристенсен. В проекте также приняли участие Джоэл Эдгертон, Кумэйл Нанджиани и ОʼШи Джексон младший.

«Оби-Ван Кеноби» выйдет на стриминге Disney+ 25 мая 2022 года.