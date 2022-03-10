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Путин заявил о попытке США обмануть своих граждан

Путин заявил, что США пытаются обмануть свое население из-за роста цен на нефтепродукты

Фото: Андрей Горшков / РИА Новости

Власти США и стран Европейского союза (ЕС) пытаются обманут своих граждан относительно роста цен на нефтепродукты, прикрываясь Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

«Они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и указывают на те санкции, которые вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них. Это очень странно все выглядит, тем более что мы все свои обязательства выполняем», — сказал глава государства.

Он пояснил, что цены в западных странах растут не по вине России. «Это результат их собственных просчетов. Нечего на нас сваливать», — подчеркнул Путин.

Ранее, 8 марта, Минфин США установил срок завершения сделок по импорту нефтепродуктов из России до 22 апреля. О планах постепенно отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов заявили и в Великобритании.

Это связано с решением президента России начать специальную военную операцию на Украине.

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Варвара Кошечкина
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