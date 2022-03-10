Освобожденный с помощью ВС РФ сирийский город провел митинг в поддержку России

Демонстрация в поддержку России прошла в сирийском Алеппо

В сирийских городах прошли демонстрации в поддержку спецоперации России на Украине. Граждане Сирии массово выступают под лозунгом «Россия, мы с тобой». Об этом сообщает РИА Новости.

Митинги 10 марта провели в Алеппо. Этот крупный сирийский город в 2016 году был освобожден правительственной армией с помощью Вооруженных сил России (ВС РФ). Бои за Алеппо, который считается экономическим центром Сирии, шли в стране четыре года.

Ранее сирийцы также проводили демонстрации в поддержку России в столичном Дамаске и крупном городе Хомс. Кроме того, за Россию выходили на улицу граждане Сербии и Черногории.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. В ответ на действия президента России Владимира Путина в ряде стран прошли антироссийские акции, на Западе участились случаи открытой русофобии. 10 марта гражданка Испании русского происхождения рассказала, что на нее в метро набросилась украинка за то, что она разговаривала с мамой на русском языке.