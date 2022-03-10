Крупнейший в мире производитель сельхозтехники прекратит поставки в Россию

Американский производитель сельхозтехники Deere приостановит экспорт в Россию и Белоруссию

Крупнейший в мире производитель сельхозтехники Deere & Co. заявил, что приостановил поставки оборудования в Россию, пишет Bloomberg. По сообщению компании, экспорт прекратился уже две недели назад — сразу после того, как в Донбассе началась спецоперация.

Чуть позже производитель перестал поставлять технику в Белоруссию. «Компания John Deere глубоко опечалена развитием событий на Украине. Две недели назад мы приостановили поставки техники в Россию, а затем и в Беларусь. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, полностью соблюдая американские и международные санкции», — заявила пресс-секретарь корпорации Дженнифер Хартманн.

В Deere также сообщили, что на Украину и Россию приходится около 3 процентов годового объема продаж. Компания также имеет завод по производству посевную и почвообрабатывающую в Оренбурге и склад запчастей в Домодедово.

Ранее о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией на Украине заявил американский производитель строительной техники Caterpillar. Два российских завода в Тосно и Новосибирске будут остановлены, «в том числе из-за санкций и нарушения цепи поставок». Компания заявила, что рассматривает меры поддержки сотрудников предприятий на российской территории в сложившейся ситуации.