Бывшего российского министра задержали за махинацию с землей

Бывший министр имущественных отношений Иркутской области задержан за превышение полномочий

Бывшего министра имущественных отношений Иркутской области Владислава Сухорученко задержали за превышение должностных полномочий, которое привело к весомым последствиям — его махинации причинили ущерб на несколько десятков миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 10 марта, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по региону.

По данным ведомства, чиновник незаконно согласовал мировое соглашение, по которому земельный участок площадью 82 гектара и стоимостью более миллиарда рублей перешел на правах аренды с правом многоэтажной застройки строительной компании. При этом чиновник знал, что такое мировое соглашение нарушает закон.

Сухорученко покинул пост по собственному желанию в конце декабря 2019 года, он занимал его с января 2016-го. Согласование упомянутого мирового соглашения было в середине 2019 года.

Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Сотрудники полиции и ФСБ задержали не только бывшего министра, но и несколько других должностных лиц.

