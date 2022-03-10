Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Трамп заявил об опасности военного усиления Германии и Японии

Бывший президент США Трамп: Япония и ФРГ становятся важнейшими державами в военном плане
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / Globallookpress.com

Бывший американский президент Дональд Трамп предупредил об опасности военного усиления Германии и Японии, пишет РИА Новости со ссылкой на Full Send Podcast.

По мнению политика, США сейчас вынуждают Японию и ФРГ стать важнейшими державами в военном плане. «Многие люди, включая меня, предупреждают, что это может быть не очень хорошей идеей», — заявил он.

Трамп призвал быть осторожными со своими желаниями.

Материалы по теме:
«Украина рушится на наших глазах» Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
«Украина рушится на наших глазах»Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
26 февраля
«Изоляция Россию не испугает» Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
«Изоляция Россию не испугает»Почему Москва решила начать операцию в Донбассе и как она изменит европейскую безопасность?
25 февраля

Ранее США по дипломатическим каналам призвали Японию усилить критику в адрес России и присоединиться к совместному проекту санкционных ограничений. Однако японское правительство отказалось вводить превентивные санкции в отношении Москвы.

Россия начала специальную военную операцию в Донбассе 24 февраля, об этом объявил президент страны Владимир Путин. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США пригрозили принять меры при конфискации активов уходящих из России компаний
Диетолог рассказал об «идеальной замене» фастфуда
КНДР заявила о слежке за «вассальными силами» США
Гастроэнтеролог заявил о проблемах с кишечником при COVID-19
В России указали на фейк об ударе по мирным жителям в больнице в Мариуполе
Названы главные правила выбора банка для депозита в кризис
Биолог раскрыл предназначение секретных военных лабораторий США
Президент Венесуэлы заявил начале новой мировой войны
Производитель строительной техники Caterpillar приостановил работу в России
Сети отелей Hilton и Hyatt приостановят деятельность в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.