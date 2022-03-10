Трамп заявил об опасности военного усиления Германии и Японии

Бывший президент США Трамп: Япония и ФРГ становятся важнейшими державами в военном плане

Бывший американский президент Дональд Трамп предупредил об опасности военного усиления Германии и Японии, пишет РИА Новости со ссылкой на Full Send Podcast.

По мнению политика, США сейчас вынуждают Японию и ФРГ стать важнейшими державами в военном плане. «Многие люди, включая меня, предупреждают, что это может быть не очень хорошей идеей», — заявил он.

Трамп призвал быть осторожными со своими желаниями.

Ранее США по дипломатическим каналам призвали Японию усилить критику в адрес России и присоединиться к совместному проекту санкционных ограничений. Однако японское правительство отказалось вводить превентивные санкции в отношении Москвы.

Россия начала специальную военную операцию в Донбассе 24 февраля, об этом объявил президент страны Владимир Путин. Глава государства сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).