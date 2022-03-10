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На Украине призвали ЕС принять «храброе решение»

Офис президента Украины ожидает запуска процедуры по приему в ЕС на саммите в Версале

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина рассчитывает, что представители стран Европейского союза (ЕС) официально одобрят и запустят процедуру принятия республики в состав организации на саммите в Версале. Об этом заявил заместитель главы офиса президента страны Игорь Жовква, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, ожидания Киева насчет грядущего саммита очень просты — страна рассчитывает получить статус кандидата на вступление в ЕС.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующие документы и не раз призывал Европу принять положительное решение на этот счет. «Мы ожидаем сегодня храброго решения от всех лидеров ЕС, собравшихся в Версале», — сказал Жовква.

Саммит Евросоюза во французском Версале состоится 10-11 марта. Представители европейских стран обсудят санкции против России, снижение зависимости от ее энергоносителей и финансовую поддержку Украины.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает невозможным рассматривать заявку Украины на вступление в ЕС, пока на территории страны продолжаются боевые действия. Также политик усомнился, что между Москвой и Киевом в скором будущем будут заключены договоренности о прекращении огня.

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Алевтина Запольская
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