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Обвиняемый в киберпреступлениях украинец предстал перед судом в США

Обвиняемый в киберпреступности гражданин Украины Васинский предстал перед судом в США

Фото: Pixabay

Обвиняемый в киберпреступности гражданин Украины Ярослав Васинский предстал перед судом в Техасе, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского Минюста.

Хакер был экстрадирован в Соединенные Штаты из Польши. Ему предъявлены обвинения по 11 пунктам в деле о вымогательстве, мошенничестве и умышленном повреждении компьютеров в составе группировки REvil.

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«22-летний Ярослав Васинский получил доступ к внутренним компьютерным сетям нескольких компаний-жертв и развернул программу-вымогатель Sodinokibi/REvil для шифрования данных на компьютерах компаний-жертв», — пояснили в Минюсте США.

9 ноября 2021 года Министерство юстиции США сообщило об аресте в Польше украинского хакера Ярослава Васинского, обвиняемого в вымогательстве 50 миллионов долларов у Apple. Представители ведомства сообщили, что фигурант принадлежал к группе REvil, которая участвовала в сетевых атаках на предприятия и государственные учреждения в США.

Вместе с хакером был взят под стражу, но затем отпущен его коллега Евгений Полянин — у последнего изъяли 6,1 миллионов долларов. Обоих подозреваемых обвинили в сговоре с целью совершения мошенничества. Васинского собираются экстрадировать в США, ему грозит до 115 лет лишения свободы.

Марина Совина
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