Ягр обратился к догнавшему его в гонке снайперов Овечкину

Хоккеист Яромир Ягр написал россиянину Александру Овечкину о мотивации вернуться в НХЛ

Форвард чешского «Рытиржи Кладно» Яромир Ягр в Twitter обратился к нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину, догнавшему его по количеству голов в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Давай, Ови, теперь мне нужна мотивация вернуться. Я верю, что у каждого рекорда есть своя аура, своя защита», — написал хоккеист. Ягр также поинтересовался у подписчиков количеством бросков, которые сделал Уэйн Гретцки, чтобы побить рекорд Горди Хоу.

9 марта Овечкин забросил 766-ю шайбу в НХЛ и вышел на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Он оформил дубль в гостевом матче с «Калгари» и сравнялся по этому показателю с Ягром.

Лучшим снайпером НХЛ за всю историю является канадский нападающий Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы. Второе место занимает его соотечественник Горди Хоу, в активе которого 801 гол.