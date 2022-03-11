Россия организует поставки запчастей для самолетов из Китая

Минтранс: Россия начала работать над организацией поставок авиазапчастей из Китая

После введения западных санкций Россия начала прорабатывать поставку авиазапчастей из Китая и других стран Азии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова главы департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса России Алины Малышевой.

«В рамках 100-го указа президента Минэкономразвития разрабатывает постановления, которые будут устанавливать запрет на вывоз и ввоз. В рамках этих подзаконных актов рассматривается возможность установить запрет на вывоз судов за пределы РФ и также относительно находящихся на нашей территории запчастей. Дальше прорабатываются вопросы поставок запчастей через Китай и иные страны Азиатского региона», — заявила представитель министерства на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

Слова Малышевой опровергают заявление начальника управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерия Кудинова. 10 марта он сообщил, что Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям запчасти для самолетов. По его словам, Россия будет искать возможности поставок авиазапчастей в Турции, Индии и других странах.

В конце февраля Евросоюз закрыл воздушное пространство для российских самолетов, запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним, а также осуществлять их техобслуживание и страхование. Кроме того, ограничения, наложенные ЕС на авиаотрасль России, обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими компаниями.