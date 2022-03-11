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Бросившую на остановке сумку с младенцем женщину арестовали в Москве

Суд в Москве арестовал женщину, которая бросила младенца в сумке на остановке

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Москве арестовал женщину, которая бросила на автобусной остановке сумку с младенцем; она обвиняется в покушении на его убийство. Об этом в пятницу, 11 марта, «Ленте.ру» сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По данным ведомства, суд избрал такую меру пресечения с учетом позиции Люблинской межрайонной прокуратуры — обвиняемая пробудет под стражей как минимум до 9 мая 2022 года.

Ранее сообщалось, что 9 марта сумку с живым младенцем обнаружили возле одного из жилых домов на улице Перерва на юго-востоке Москвы — ее заметил проходивший мимо подросток. Вскоре появились данные о том, что задержана его мать. На допросе женщина пояснила, что родила младенца в Санкт-Петербурге, но, вернувшись в столицу, приняла решение оставить его на улице. Ранее она рассталась с отцом ребенка.

В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы «Ленте.ру» сообщили, что ребенок находится в медучреждении, его жизнь и здоровье вне опасности.

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Леонид Микуляк
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