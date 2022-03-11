Часто путешествующая россиянка раскрыла самые раздражающие типажи туристов

Российская путешественница назвала высокомерных и скандальных туристов самыми неприятными

Российская туристка, которая часто путешествует по зарубежным странам, раскрыла самые, на ее взгляд, неприятные типажи иностранных отдыхающих. Наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как призналась девушка, многих, и ее в том числе, раздражают туристы с надменным выражением лица, которые позволяют себе высокомерные замечания по поводу сервиса и соотношения цены и качества. Также путешественница возмутилась поведению отдыхающих, которые теряют лицо на «шведском столе»: накладывают еды больше, чем могут съесть, и пьют коктейли и вино «как в последний раз».

«Скандалисты раздражают меня больше всего. Такие туристы кричат на бедных стюардесс, официантов, девочек на ресепшне, собственных детей, мужей и жен. Они всегда чем-то недовольны и считают нужным всем об этом сообщить. Терпеть не могу, когда скандалисты портят мой отдых своими истериками», — назвала еще один неприятный тип туристов автор блога.

Россиянка также заявила, что дискомфорт на отдыхе ей часто доставляют навязчивые люди, которые нарушают личные границы, путешественники, любящие «затянуть беседы о курсе рубля, плохом отеле, невыносимой жаре и дорогой гречке», а также отдыхающие, постоянно перебивающие гида неуместными вопросами.

«Меня напрягают туристы, которые включают колонку на максимум и заходят с ней в сауны, крытые бассейны или лаунджи. Люди ходят в такие места расслабиться или даже вздремнуть, а не слушать песни русских рэперов, которым не помешал бы логопед», — пожаловалась она на невоспитанность отдельных туристов.

Ранее в марте туристка, которая застряла на отдыхе в Сочи из-за вынужденного закрытия ряда аэропортов на юге России, рассказала, как сложившаяся обстановка вызвала на курорте всеобщую панику. Гостиницы «моментально подняли цены», а некоторые таксисты стали требовать более 50 тысяч рублей за поездку.