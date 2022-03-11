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Объяснено «танго» между сливающимися черными дырами

Британские ученые объяснили необычное поведение орбит черных дыр

Фото: A. Evans, R. / ESA / Hubble & NASA / Globallookpress.com

Британские ученые из Оксфордского университета объяснили, чем вызвано необычное поведение орбит черных дыр перед слиянием друг с другом. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature.

Для этого специалисты проанализировали данные, полученные в 2019 году с обсерваторий LIGO и Virgo. Они тщательно изучили слияние черных дыр, названное GW190521, после чего обнаружили, что перед столкновением эти объекты вращались вокруг друг друга по вытянутой орбите, а не по круговой, как гласят существующие теории.

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Астрофизики высказали предположение, что такое поведение черных дыр вызвано их высокой плотностью в центре нашей галактики. Кроме того, они считают, что газовый диск захватывает меньшие черные дыры, чем вызывает их сближение. Таким образом эти космические объекты формируются в пары, а иногда даже соединяются и с третьей дырой. Такое явление ученые назвали хаотичным «танго» черных дыр.

В феврале 2022 года ученые из Калифорнийского технологического института зафиксировали две сверхмассивные черные дыры, которые врежутся друг в друга через 10 тысяч лет. Это должно произойти внутри квазара PKS 2131-021, находящегося на расстоянии девяти миллиардов световых лет.

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Елена Апазиди
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