Бузова в слезах простилась с подписчиками в Instagram

Певица Ольга Бузова попрощалась со своими подписчиками в Instagram и перешла в Telegram

Певица и блогерша Ольга Бузова простилась со своими Instagram-подписчиками после блокировки соцсети в России и перешла в Telegram. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Бузова отметила, что ведет профиль в соцсети с конца 2012 года, и призналась, что писала прощальный пост со слезами на глазах. «Сейчас пишу пост и плачу. Надеюсь, это все неправда и мы останемся тут... Но все же...» — поделилась мыслями певица. К посту она приложила ссылки на свой Telegram-канал и официальный аккаунт во «ВКонтакте».

В Telegram Бузова пояснила, что начала активно вести канал в 2022 году. В настояний момент на него подписано больше 320 тысяч пользователей. При этом у страницы Бузовой в Instagram 23,3 миллиона подписчиков, по числу подписчиков певица занимает второе место среди россиян. Самым популярным Instagram-блогером в России остается борец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, на него подписаны 33,4 миллиона человек.

11 марта Роскомнадзор согласился ограничить доступ к Instagram в России по требованию Генеральной прокуратуры. Это произошло после того, как площадка сняла запрет на призывы к насилию в отношении российских военнослужащих, которые принимают участие в специальной операции в Донбассе.

Об изменении политики компании Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, стало известно из письма модераторам этих площадок, которое оказалось в распоряжении агентства Reuters. В послании говорилось, что в ряде стран Meta временно разрешит своим социальным сетям не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян. Позднее пресс-секретарь Meta Энди Стоун заявил, что снятие запрета касается только сообщений о российских военнослужащих, которые имеют отношение к спецоперации России на Украине, за исключением пленных. Представитель Meta заверил, что аналогичные сообщения в адрес гражданских лиц будут блокироваться.