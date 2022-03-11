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В Китае назвали спектаклем призыв США отказаться от энергоресурсов России

Huanqiú Shíbào назвала спектаклем попытки США убедить ЕС отказаться от энергии из России

Фото: Илья Наймушин / Reuters

Попытки США убедить страны Европейского союза (ЕС) отказаться от российских энергоресурсов являются «драматическим спектаклем». Об этом пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

Автор статьи уверен, что принятых в США мер по отказу от нефти, газа и угля из России недостаточно для оказания давления на российские власти без поддержки европейских государств. Он отметил, что возможные потери Евросоюза многократно превышают американские. Вашингтон импортирует из России лишь восемь процентов от всех запасов нефти, Москва поставляет ЕС большую часть нефти и около 45 процентов всех запасов газа.

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«Вашингтон хочет использовать это, чтобы прикинуться печальным "первопроходцем", лицемерно притворяясь "Дон Кихотом, который будет сражаться за вас безо всякой поддержки, если у вас возникнут проблемы". Суть этого спектакля — убедить европейские страны последовать за Америкой и отказаться от российских энергоресурсов», — сказано в публикации.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не будет вводить санкции, затрагивающие российские газ и нефть. «Самый важный для нас вопрос решен в благоприятном ключе: не будет санкций, которые касались бы газовой или нефтяной отраслей России», — сказал он.

9 марта президент США Джо Байден запретил импорт российской нефти в Штаты. Американские власти начали работать над поиском новых источников поставок, чтобы компенсировать сбои в экспорте нефти и газа.

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Виктория Кондратьева
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