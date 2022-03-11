ЦБ передумал продавать попавший под санкции банк

ЦБ приостановил подготовку к продаже банка «Открытие»

Центробанк передумал продавать попавший под санкции США и Евросоюза банк «Открытие» и приостановил подготовку к его реализации на рынке, говорится в сообщении на сайте регулятора.

О начале подготовки к продаже «Открытия» ЦБ сообщал в августе 2021 года. В качестве возможных вариантов рассматривались сделка со стратегическим инвестором, а также выход на биржу через IPO.

В конце февраля банк «Открытие» попал под санкции США и ЕС. В частности, он был отключен от системы межбанковских коммуникаций SWIFT.

«Открытие» с 2017 года проходил процедуру санации (финансового оздоровления) через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). После того как регулятор обнаружил «дыру» в капитале кредитной организации из-за некорректной оценки активов, он уменьшил капитал банка до одного рубля, а затем выкупил новую эмиссию акций, стал владельцем 99 процентов «Открытия».